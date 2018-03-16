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Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma’dan bekçilere araç

Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görevli 16 bekçiye 10 adet motosiklet, 2 adet pikap ile bir otomobilden oluşan 5 adet keşif aracı verildi.Sezonun başlaması sebebi ile araçların bekçilere teslimi sebebi ile bir tören...

Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma’dan bekçilere araç

Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görevli 16 bekçiye 10 adet motosiklet, 2 adet pikap ile bir otomobilden oluşan 5 adet keşif aracı verildi.Sezonun başlaması sebebi ile araçların bekçilere teslimi sebebi ile bir tören...

16 Mart 2018 Cuma 18:13
Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma’dan bekçilere araç

Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görevli 16 bekçiye 10 adet motosiklet, 2 adet pikap ile bir otomobilden oluşan 5 adet keşif aracı verildi.

Sezonun başlaması sebebi ile araçların bekçilere teslimi sebebi ile bir tören düzenlendi. Yaptığı konuşmada, 2018 yılı üretim sezonun startını verdiklerini ifade eden Tepebaşı Ziraat Odası ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Süleyman Buluşan “2018 yılı üretim sezonumuzun saha çalışması olan bekçilerimizin sahaya inmesi için start veriyoruz. Bekçilerimiz kendi bölgesindeki üreticilerin ürünlerini koruma amaçlı turlar yapacaklar. Herkesin bölgesi belli. 16 bekçimize 10 motosiklet ve 5 aracı bugün teslim ettik. Bekçilerimiz Tepebaşı bölgesinde kırsal alanda üreticilerimizin ürünlerini koruyacaklar” dedi.

KANUN DEĞİŞMELİ

Buluşan, Çiftçi Malları Kanunu’nda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini de aktararak, “1941 yılında kurulan Çiftçi Malları Kanunu bir güncelleme gerekmekte. Bir çalışma olmadığından hem üreticiler adına hem bekçiler adına hem de biz yöneticiler adına sıkıntılarımız var. Maliyetin tamamı üreticilerden çıkmakta. Üreticilerimiz bir bedel ödememeli. Devletimiz yeni bir sistemle bunu kolaylaştırmalı” diye konuştu.

Konuşmanın ardından dualar edildi. Daha sonra araçlar bekçilere araçlar teslim edildi. Törene Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser de katıldı.
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