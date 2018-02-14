TEBEV ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) maddi kaynağı bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, çeşitli ev eşyalarından, vatandaşların yaşadığı ortamın fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastaneye ulaşımdan temizliğe kadar birçok konunda hizmet vererek gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşıyor. 2012 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan TEBEV, battaniyeden, hastalar için üretilmiş özel yataklara, yürümeye yardımcı olan araçlardan, mutfak araç gereçlerine kadar birçok konuda yardım sağlıyor. TEBEV, 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara yönelik hizmet veriyor. Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri, 2017 yılı itibariyle 2738 yurttaşı ziyaret etti ve 537 kişiye düzenli olarak hizmet götürdü. Hizmetlerini 2018 yılında da sürdüren TEBEV Ocak ayı itibariyle ise 260 ziyaret gerçekleştirerek evde sağlık bakımı, bilgilendirme ve sağlık kurumlarına yönlendirme, hastaneye ulaşım, aşevinden sıcak yemek desteği, ev temizliği, ikinci el eşya desteği ve ilaçlama gibi hizmetleri vatandaşlara ulaştırdı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve TEBEV’in vatandaşların sağlık kontrollerini rutin olarak yaptığını belirten Başkan Ataç, “TEBEV ile herhangi bir maddi geliri olmayan vatandaşlarımıza belediyemizin olanakları doğrultusunda her türlü yardımı sağlıyoruz. Ekiplerimiz evleri düzenleniyor, çatısı akıyorsa onarıyor, boyuyor, badana yapıyor, rutin bir şekilde temizliklerini yapıyor. Vatandaşlarımız ayrıca belirli günlerde şehir dışında geziye giderek sosyalleşiyor. TEBEV kapsamında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.