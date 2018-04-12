Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından desteklenen ve Toy Gençlik Derneği tarafından yürütülen Üstünüze Afiyet projesi kapsamında gerçekleştirilen “İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları” adlı etkinliklerin 11.’si Hanımeli Sokak’ta düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmeleri için hayata geçirdiği Hanımeli Sokak’ta kurulacak olan Takas Pazarı, günümüz tüketim alışkanlıklarına eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşıyor. Takas pazarına katılan vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaları etkinliğe getirerek eşya başına bir kupon alabilecek. Vatandaşlar aldıkları kuponlar karşılığında ise takas stantlarında bulunan eşyalardan diledikleri ile takas edebilecek. Etkinlik kapsamında kurulacak olan Dönüşüm Sofralarında ise gönüllüler semt pazarında hala yenilip içilebilecek durumunda olan gıda ürünlerinden bir menü hazırlayacak. Yapılan yemekler ise katılımcılara ikram edilecek. Katılımcılar Eski Tohum ekibinin dağıtacağı yerel tohumlardan da alabilecek ve “Belki de Sensin” Platformunun yapacağı kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirmelerden de faydalanabilecek.