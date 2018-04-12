Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110235
ALTIN
176.099
DOLAR
4.0948
STERLİN
5.8287
EURO
5.0438

Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından desteklenen ve Toy Gençlik Derneği tarafından yürütülen Üstünüze Afiyet projesi kapsamında gerçekleştirilen “İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları” adlı etkinliklerin...

Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından desteklenen ve Toy Gençlik Derneği tarafından yürütülen Üstünüze Afiyet projesi kapsamında gerçekleştirilen “İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları” adlı etkinliklerin...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:39
Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından desteklenen ve Toy Gençlik Derneği tarafından yürütülen Üstünüze Afiyet projesi kapsamında gerçekleştirilen “İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları” adlı etkinliklerin 11.’si Hanımeli Sokak’ta düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmeleri için hayata geçirdiği Hanımeli Sokak’ta kurulacak olan Takas Pazarı, günümüz tüketim alışkanlıklarına eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşıyor. Takas pazarına katılan vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaları etkinliğe getirerek eşya başına bir kupon alabilecek. Vatandaşlar aldıkları kuponlar karşılığında ise takas stantlarında bulunan eşyalardan diledikleri ile takas edebilecek. Etkinlik kapsamında kurulacak olan Dönüşüm Sofralarında ise gönüllüler semt pazarında hala yenilip içilebilecek durumunda olan gıda ürünlerinden bir menü hazırlayacak. Yapılan yemekler ise katılımcılara ikram edilecek. Katılımcılar Eski Tohum ekibinin dağıtacağı yerel tohumlardan da alabilecek ve “Belki de Sensin” Platformunun yapacağı kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirmelerden de faydalanabilecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı
’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı
Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı
Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı
İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı
İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim