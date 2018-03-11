Sücaaddin Veli Derneği üyeleri Kazım Kurt ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Sücaaddin Veli Derneği Kadın Kolları Başkanı Sevim Sunal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Kadın Kolları Başkanı Sunal, Başkan Kurt’a derneğin kadınlar ile ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. Kadın Kolları Başkanı Sunal, “Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı” sloganıyla çalışmalarını yürüten Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak kadınları ve çocukları daima ön planda tuttuklarını ifade etti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.