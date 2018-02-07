Solunum yolu yabancı cisimlere karşı öksürükle tepki veriyor

Öksürük, ailelerin çocuklarında en çok şikâyet ettikleri rahatsızlıklardan biri. Gözümüze yabancı bir cisim geldiğinde nasıl ki göz kapağımızı refleks olarak aniden kapatıyorsak, öksürük de solunum yollarına gelen yabancı cisim, balgam, iltihap ve akıntı gibi tehditlere karşı ani bir tepki olarak gerçekleşiyor. Öksürmenin solunum yollarını korumaya yönelik faydalı bir tepki olduğunun altını çizen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Köse,“Öksürük refleksini durdurmak değil, öksürüğe neden olan durumları ortadan kaldırmak doğru bir yaklaşım” diyor.

Enfeksiyon, alerji veya sigara yol açabiliyor

Nezle, burun tıkanıklığı, boğaz enfeksiyonu gibi basit etkenlerden grip, kulak enfeksiyonu, krup, bronşit, zatürre, astım gibi daha ciddi solunum yolları hastalıkları öksürüğe neden olabiliyor. Ayrıca yabancı cisim, alerji, sigara, reflü, kistikfibrozis, kitle, tümör gibi faktörler de öksürüğe yol açıyor.

Öksürük şekli ipucu veriyor

Her öksürük bizi farklı bir sağlık sorununa götürüyor. Örneğin havlama tarzında öksürük krupta, iç çeker gibi öksürük boğmacada, göğüste ötmeyle birlikte öksürük ise astımda görülüyor. Ani başlayan ve morarmanın eşlik ettiği öksürük, yabancı cisim aspirasyonundaortaya çıkıyor. Kişinin öksürükle birlikte kusması varsa, gece öksürükleri artıyorsa reflünün öksürük nedeni olabileceğini belirten Dr. Halil Köse, ülkemizde uzun süreli öksürüğün en önemli nedenlerinden birinin de sigara olduğunu söylüyor. Dr. Halil Köse, öksürükle ilgili farklılıkları anlatmaya devam ederken, “Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı öksürükler gece gözlenir. Öksürük öğürme refleksini uyararak kusmaya neden olabilir. Kusma devam etmedikçe bu korkulacak bir durum değil” dedi.

Nelere dikkat edilmeli?

Rahatsızlık tespit edilirken; öksürüğün zamanı, şekli (balgamlı, kuru, havlama), nasıl başladığı (ani, beslenme ve efor sonrası, toz ve alerjenlere karşı), hangi şikayetlerin eşlik ettiği (ateş, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, kusma, kilo kaybı, gece terlemesi) gibi durumlar mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Dr. Halil Köse, inatçı öksürüklere karşı da uyarıyor: “Öksürük 2-3 haftayı geçmişse, hırıltı ile birlikte görülüyorsa, hastanın ateşi olmadığı halde devam ediyorsa, tekrarlıyorsa, hapşırık, burun tıkanıklığı ve kaşıntı da varsa, öksürük nedeninin alerjik olma olasılığı çok yüksek. Yine kreşe giden çocuklarda üst üste gelen soğuk algınlığı, öksürüğün haftalarca sürmesine neden olabiliyor. Sonuç olarak çocuğun öksürüğü üç günü geçiyorsa, öksürük giderek artıyorsa, öksürüğe ateş, nefes darlığı ve morarma eşlik ediyorsa, ani başlamış ve havlar tarzı öksürüyorsa mutlaka bir doktora götürüp muayene ettirmeli.”

Bol sıvı alımı faydalı

Genel durumu ve aktivitesi iyi, ateşi, hırıltılı solunum gibi nefes alma problemi olmayan çocukların evde izlenebileceğini ifade eden Dr. Halil Köse, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu gibi durumlarda en iyi öksürük şurubu olan ılık su tercih edilmeli. Bol su ve sıvı alımı boğazını yumuşatarakçocuğunuzu rahatlatır. Eğer burun tıkanıklığı varsa, deniz suyu veya fizyolojik serumlar ile açabilirsiniz. Hava kuruluğunda da öksürük olabileceğinden, alerjik dışı öksürük nedenlerinde ve basit üst solunum yolu enfeksiyonlarında uygun nemi sağlamak için su buharından faydalanabilirsiniz. Rastgele öksürük şurubu ve antibiyotik kullanmak yerine doktor kontrolünde bazı öksürük yumuşatıcı ilaçlar da tercih edilebilir.”