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Sokak hayvanlarının rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor.Atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden sokak hayvanları...

Sokak hayvanlarının rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor.Atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden sokak hayvanları...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:46
Sokak hayvanlarının rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor.

Atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden sokak hayvanları için yapılan kulübelere kadar pek çok alanda hayvan dostlarına yardımcı olan Odunpazarı Belediyesi, rutin olarak karma, kuduz aşısı ve parazit aşıları yapıyor. Yapılan aşı ve ilaçlamalarla hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklara karşı önlem alınırken, konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer diğer park ve mahallelerde aşılama işlemine devam edileceğini söyledi. Yetkililer, konuyla ilgili halkın taleplerini de değerlendirdiklerini kaydetti.
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