Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110235
ALTIN
176.099
DOLAR
4.0948
STERLİN
5.8287
EURO
5.0438

’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı

Sivrihisar Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan ve Nasreddin Hoca ve ailesine dair yeni bulguların gün ışığına çıkartıldığı ‘Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı’ kitabının tanıtımı yapıldı.Sivrihisar’ın büyük...

’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı

Sivrihisar Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan ve Nasreddin Hoca ve ailesine dair yeni bulguların gün ışığına çıkartıldığı ‘Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı’ kitabının tanıtımı yapıldı.Sivrihisar’ın büyük...

12 Nisan 2018 Perşembe 18:12
’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı

Sivrihisar Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan ve Nasreddin Hoca ve ailesine dair yeni bulguların gün ışığına çıkartıldığı ‘Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı’ kitabının tanıtımı yapıldı.

Sivrihisar’ın büyük değerlerinden olan Nasreddin Hoca ve ailesine dair yeni bulguların gün ışığına çıkartıldığı ve Hızır Bey’in oğlu, Sinan Paşa’nın Nasreddin Hocanın torunu olduğunun ispatlandığı bilgilerin yer aldığı Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı ile ömrünün 50 yılını Sinan Paşa’yı araştırmaya adamış, Türk dünyasının ulu çınarı Mertol Tulum’a armağan kitaplarının tanıtımı, birçok akademisyenin ve çok sayıda katılımcının yer aldığı büyük bir tanıtım ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin fiziki çalışmalarının yanı sıra tarihi ve kültürel yönlerini ve Sivrihisar topraklarında yetişerek ülkemize ve bilim dünyasına katkı sağlamış şahsiyetleri akademik çalışmalar ile ön plana çıkarmaya devam ettiklerini belirtti. Yüzügüllü, “Bugün burada düşünür, gönül dostu, Türk edebiyatının büyük mizah ustası, Nasreddin Hoca’mızın Sivrihisar’da doğumunun ve Sivrihisar’da vefat ettiğinin bilimsel çalışmalar ile ispatlandığının bir kez daha altını çiziyorum. Devamında büyük bir titizlik ve özveri ile yürütülen çalışmalar neticesinde, Sivrihisar’da doğan İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in oğlu, Sanatlı Türk Nesir Edebiyatımızın kurucusu olarak kabul edilen, değerli bilim ve devlet adamı Sinan Paşa’nın kesin bir bilgi ile Nasreddin Hoca’nın torunlarından olduğunu gün ışığına çıkaran bilgilerin yer aldığı ve Sinan Paşa konusunda bir ömür harcamış , onun eserlerini günümüz diline kazandırmış çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Mertol Tulum’a armağan kitaplarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Kökleri Sivrihisar’a dayanan , eserleriyle sadece dönemlerini değil , günümüzü aydınlatan bu alim, bilgin ve bilim insanlarını gelecek nesillere tüm yönleriyle aktaracak ve aydınlatacak çalışmaların gerçekleşmesinden büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Bu hususta ülkemize kazandırdığı eserlerle ilçemize kattığı değer için başta Prof. Dr. Mertol Tulum olmak üzere, emeği geçen çok kıymetli hocalarımız Prof. Dr. Erol Altınsapan, Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Prof. Dr. Ahmet Kartal ve değerli dostum Prof. Dr. Zafer Koylu’ya emeklerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı
Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı
İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı
İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı
Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor
Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim