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Sivrihisar Belediyesi taşeron işçilerin sınavını gerçekleştirdi

Sivrihisar Belediyesi bünyesinde bulunan taşeron işçilerin sınavlarını gerçekleştirdi.Sivrihisar Belediyesi bünyesinde taşeron işçi olarak görev yapan ve KHK ile yapılan düzenleme kapsamında kadroya geçme şartlarını taşıyan personellerin...

Sivrihisar Belediyesi taşeron işçilerin sınavını gerçekleştirdi

Sivrihisar Belediyesi bünyesinde bulunan taşeron işçilerin sınavlarını gerçekleştirdi.Sivrihisar Belediyesi bünyesinde taşeron işçi olarak görev yapan ve KHK ile yapılan düzenleme kapsamında kadroya geçme şartlarını taşıyan personellerin...

16 Mart 2018 Cuma 16:39
Sivrihisar Belediyesi taşeron işçilerin sınavını gerçekleştirdi

Sivrihisar Belediyesi bünyesinde bulunan taşeron işçilerin sınavlarını gerçekleştirdi.

Sivrihisar Belediyesi bünyesinde taşeron işçi olarak görev yapan ve KHK ile yapılan düzenleme kapsamında kadroya geçme şartlarını taşıyan personellerin sınavları gerçekleştirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “KHK ile yapılan düzenleme kapsamında kadroya geçme şartlarını taşıyan kıymetli personellerimizin, sınavları bugün gerçekleştirildi. İlçemize, belediyemize ve emekçi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah” diye belirtildi.
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