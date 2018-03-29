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Seyitgazi’de sabah namazı buluşması

Eskİşehir’in Seyitgazi ilçesi Gökbahçe Mahallesi’nde sabah namazı buluşması düzenlendi.Gökbahçe Mahallesi camiinde sabah namazı başlayan programa, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda...

Seyitgazi’de sabah namazı buluşması

Eskİşehir’in Seyitgazi ilçesi Gökbahçe Mahallesi’nde sabah namazı buluşması düzenlendi.Gökbahçe Mahallesi camiinde sabah namazı başlayan programa, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda...

29 Mart 2018 Perşembe 14:49
Seyitgazi’de sabah namazı buluşması

Eskİşehir’in Seyitgazi ilçesi Gökbahçe Mahallesi’nde sabah namazı buluşması düzenlendi.

Gökbahçe Mahallesi camiinde sabah namazı başlayan programa, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra imam-hatipler tarafından ilahiler okundu. Tekbirlerin okunmasının ardından konuşan Seyitgazi Müftüsü Said Dizen, mübarek üç aylara girmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İçinden geçmiş olduğumuz dönemde müslümanlar olarak Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalı ve ibadetlerimizi asla aksatmamalıyız. Dualarımız müslümanların birlik beraberliği, vatanımızın bütünlüğü için olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Program yapılan dua ile sona ererken ikram edilen kahvaltıda Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve İlçe Müftüsü Sait Dizen vatandaşlarla sohbet ettiler.
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