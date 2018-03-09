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Senfoni Orkestrası’ndan “Dünya Kadınlar Günü Konseri”

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın “Dünya Kadınlar Günü Konseri” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.Konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ile Müdür Yardımcısı Prof. Oytun...

Senfoni Orkestrası’ndan “Dünya Kadınlar Günü Konseri”

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın “Dünya Kadınlar Günü Konseri” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.Konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ile Müdür Yardımcısı Prof. Oytun...

09 Mart 2018 Cuma 15:51
Senfoni Orkestrası’ndan “Dünya Kadınlar Günü Konseri”

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın “Dünya Kadınlar Günü Konseri” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ile Müdür Yardımcısı Prof. Oytun Eren’in katılımının yanı sıra öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı yoğun oldu. İtalyan film müziklerinin seslendirildiği, Murat Sümer’in orkestra şefliğini yaptığı konserde Soprano Tülay Uyar Hatip sahne aldı. Konserde N. Rota Amarcord- Parla Piu Piano- İl Padrino, L. Bacalov- Mi manchera, N. Pıovanı-Soridi amore vai, E. Morrıcone- film temaları- Nella Fantasia- Se, F. Sartorı- Con te partiro eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
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