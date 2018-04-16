Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110479
ALTIN
178.062
DOLAR
4.1041
STERLİN
5.8818
EURO
5.0835

Salon 2016’da ’Kanun Piyano İkilisi’ konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Kanun Piyano İkilisi konseri, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.Konserde piyanoda Esra Berkman, kanunda da Lilian Tonella Tüzün yer aldı. 1926...

Salon 2016’da ’Kanun Piyano İkilisi’ konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Kanun Piyano İkilisi konseri, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.Konserde piyanoda Esra Berkman, kanunda da Lilian Tonella Tüzün yer aldı. 1926...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:29
Salon 2016’da ’Kanun Piyano İkilisi’ konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Kanun Piyano İkilisi konseri, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.

Konserde piyanoda Esra Berkman, kanunda da Lilian Tonella Tüzün yer aldı. 1926 yılından 1972 yılına kadar bestelenmiş çeşitli parçaların seslendirildiği konserde; Haçatur Avetisyan’ın Uyanış, Zeytin Dalı, İğlerin Dansı, Aram Haçaturyan’ın Yaşlıların Dansı, Gayane Balesi’nden transcription: H. Avetisyan, Komitas’ın Kele Kele, Kayısı Ağacı transcription: H. Avetisyan, Fikret Amirov’un Şehrizadın Şenliyi 1001 Gece Balesinden, Dadaş Dadaşov’un Scherzo Çınara’nın Sevinci, Tolga Zafer Özdemir’in Likya Dede Balesi’nden Fragmanlar, Karşılama, Aganta Burina Burinata, Cem Prulliyaş, Enis Gümüş’ün Başına Bağlamış Astar’dan, Uğraş Durmuş’un Haliç’te No:8, Onur Türkmen’in Kanun ve Piyano için Anımsamalar (ilk seslendiriliş) eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği arasında iş birliği protokolü
Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği arasında iş birliği protokolü
Kargın Mahallesi’nden Kazım Kurt’a teşekkür plaketi
Kargın Mahallesi’nden Kazım Kurt’a teşekkür plaketi
Emniyet Müdürlüğü’nden Odunpazarı Belediyesi güvenlik görevlilerine eğitim
Emniyet Müdürlüğü’nden Odunpazarı Belediyesi güvenlik görevlilerine eğitim

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim