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Sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bilge, vatandaşlarla sohbet etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Valilik Meydanı’nda bulunan Mobil Sağlık Tırı’nda görev yapan sağlık ekibini ve bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge; “Mart...

Sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bilge, vatandaşlarla sohbet etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Valilik Meydanı’nda bulunan Mobil Sağlık Tırı’nda görev yapan sağlık ekibini ve bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge; “Mart...

20 Mart 2018 Salı 15:47
Sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bilge, vatandaşlarla sohbet etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Valilik Meydanı’nda bulunan Mobil Sağlık Tırı’nda görev yapan sağlık ekibini ve bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge; “Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında; Mart ayı boyunca Valilik Meydanı’nda konuşlandırılan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait Mobil Tarama Aracında inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Kolon kanseri hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, taramanın önemini vurgulamak ve erken teşhisle önlenebilir bir hastalık olduğu hakkında toplumda farkındalık oluşturmanın amaçlandığına değinen Bilge, 2000 yılından beri her yıl mart ayında Türkiye genelinde farkındalık etkinlikleri yapıldığını belirtti. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ücretsiz olarak 50-70 yaş arası erkek ve kadınlara Kolorektal Kanser Taraması ile birlikte 30-65 yaş arası kadınlara rahimağzı ve 40-69 yaş arası kadınlara Meme Kanseri Taraması yapıldığını hatırlatan Bilge, her üç kanser taramasının da ücretsiz olarak yapıldığını vurguladı.

Valilik Meydanı’nda görevli Kızılay’a ait mobil kan bağış aracını da ziyaret eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kan bağışında bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerine, Odunpazarı 8 nolu 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonu, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tepabaşı ilçe Sağlık Müdürlüğü ile devam eden Sağlık müdürü Bilge, yetkililer ve sağlık personeliyle bir araya gelip çalışanların istek ve önerilerini de dinledi.
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