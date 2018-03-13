Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazancı’dan, Rektör Gündoğan’a teşekkür ziyareti

Sağlık Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Güler Kazancı ve beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ı ziyaret etti.

Uluslararası katılımla 19-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan, Anadolu Üniversitesi’nin de paydaşları ve düzenleyicileri arasında yer aldığı “1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” öncesinde heyet, Rektör Gündoğan’a kongreye verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Rektörlük Ofis’te gerçekleştirilen ziyarette Bakanlık heyetinden Danışman Hülya Akıncı, Uzman-Danışman Halil İbrahim Çolak, Senarist-Yapımcı Emrullah Hür Şentürk ile organizasyonda Anadolu Üniversitesini temsilen kongrenin Müzik Terapi Bölümünden Sorumlu Bilim Kurulu ve Sosyal Komite Üyesi olarak görev yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun, Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kıray ile Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Engin Kılıçatan yer aldı. Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi yetkilerinin bir araya geldiği ziyarette, Anadolu Üniversitesinin hem paydaş hem de destekçi olarak yer aldığı kongreye yönelik sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Prof. Dr. Şükrü Torun, üniversitede sürdürülen çalışmalar hakkında Bakanlık yetkililerini bilgilendirirken, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kıray ve Öğr. Gör. Engin Kılınçatan ise kongre açılışında gösterilmek üzere TV Yapım Merkezi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü ortaklığında hazırlanan kongre tanıtım filminin gösterimini gerçekleştirdi. Bakanlık yetkililerine ayrıca, Anadolu Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ve ön plana çıkan birimler ve merkezler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi’nde kongre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde İstanbul’da ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne, Anadolu Üniversitesi de bünyesindeki pek çok birimin koordinasyonlu ve özverili çalışmalarıyla güçlü bir destek sunuyor. Anadolu Üniversitesi’nde, kongre hazırlık sürecine katkı sağlayan birimlerin başında ise Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezi geliyor. Kongre açılışında TV Yapım Merkezi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü iş birliğiyle hazırlanan ve Anadolu tıbbını geçmişten günümüze yansıtan tanıtım filmi katılımcılarla buluşacak. Ayrıca etkinlik programında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanacak bir müzik dinletisi yer alacak.

"Üniversitemizin bilim ve sanat alanındaki öncü çalışmaları ilgiyle karşılanıyor"

Sağlık Bakanlığı tarafından Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nde, Anadolu Üniversitesini temsilen Müzik Terapi Bölümünü koordine etmekle görevlendirilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun, kongreye ve ziyarete ilişkin olarak şu bilgileri aktardı:

“Yetkililerle yaptığımız görüşmede özellikle Anadolu Üniversitesinin ön plana çıktığı alanlardan ve çalışmalardan bahsettik. Geleneksel tıptan modern tıbba entegrasyon sağlama vizyonundan hareketle düzenlenen kongreye, Anadolu Üniversitesi olarak bünyemizdeki birimlerimizin koordinasyonlu çalışmalarıyla katkı sağlamaktayız. Üniversitemiz; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde müzik terapi ve Eczacılık Fakültesi bünyesinde ise fizyoterapi alanında başarılı çalışmalar yürütüyor. Bu etkinlik kapsamında başlattığımız çalışmalar Bakanlıkla iş birliği sayesinde de artarak devam ediyor. Bunun dışında Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Anadolu tarihimizin önemli bilim insanlarını her yaş grubundan kişilerle buluşturuyoruz. Bugün de konuklarımıza bu merkezi gezdirerek, onları tıp alanına önemli katkılar sağlamış bilim insanlarımızla ve Musiki Tarihi bölümünde yapılandırma çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz Müzik Terapi Araştırma-Uygulama Ünitemizle buluşturduk. Üniversitemizin bilim ve sanat alanındaki öncü çalışmaları büyük bir takdir ve ilgiyle karşılanıyor.”