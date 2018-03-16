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Rektör Gündoğan’ın Çanakkale Zaferi mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında, üzerinde yaşanılan vatan toprağını müdafaa ederken can veren...

Rektör Gündoğan’ın Çanakkale Zaferi mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında, üzerinde yaşanılan vatan toprağını müdafaa ederken can veren...

16 Mart 2018 Cuma 16:29
Rektör Gündoğan’ın Çanakkale Zaferi mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, üzerinde yaşanılan vatan toprağını müdafaa ederken can veren şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini belirten Rektör Gündoğan, “Tarihi boyunca bağımsızlığı ve kutsal değerleri uğruna can vermekten çekinmeyen, vatanını koruma azmini kazandığı zaferlerle bütün dünyaya ilan eden bir milletin evladı olmakla gurur duyuyoruz. 103 yıl önce Çanakkale’de tarihe geçen büyük zafer, sadece Kurtuluş Savaşımıza temel teşkil etmekle kalmamış dünyanın bütün mazlum milletlerine bağımsızlık ilhamını aşılamıştır. Aynı ruh bugün de yaşamakta; terörle mücadele operasyonlarında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı’nda ve bugün de Zeytin Dalı Harekâtı’nda gururla izlediğimiz gibi düşmanlarımızın tasavvurlarını boşa çıkarmaktadır. Bizler de yetiştirdiğimiz nesillere aynı ilhamı aşılayacak ve bu emsalsiz zaferin aydınlattığı kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz. Çanakkale Zaferi’ni coşkuyla kutladığımız bu anlamlı gün vesilesiyle bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun” ifadelerini kullandı.
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