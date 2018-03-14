Rektör Gündoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, yayımladığı mesajında "Sağlık teşkilatımızın her kademesinde bütün zorluklara rağmen son derece hayati bir mesleği fedakarca icra eden bütün sağlık emekçilerinin üstlendikleri sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Ülkemizin her köşesinde zor durumda olanların imdadına yetişen sağlık çalışanlarımız bugün bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında milletimizin bekası için kahramanca mücadele eden evlatlarımızın yanı başında görevlerini büyük özveriyle icra ederken, diğer taraftan da uluslararası alanda parmakla gösterilen çalışmalara imza atarak hepimizi gururlandırmaktadır. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bütün sağlık emekçilerinin tıp bayramını en içten dileklerimle kutluyor, meslek yaşamlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.