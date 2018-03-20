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Özel sporcular bocce turnuvasında yarışacak

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nden hizmet alan ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor faaliyetlerini sürdüren özel sporculardan oluşan bocce takımı, düzenlenecek turnuvaya katılacak.21 Mart Dünya Down...

Özel sporcular bocce turnuvasında yarışacak

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nden hizmet alan ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor faaliyetlerini sürdüren özel sporculardan oluşan bocce takımı, düzenlenecek turnuvaya katılacak.21 Mart Dünya Down...

20 Mart 2018 Salı 15:44
Özel sporcular bocce turnuvasında yarışacak

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nden hizmet alan ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor faaliyetlerini sürdüren özel sporculardan oluşan bocce takımı, düzenlenecek turnuvaya katılacak.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Eskişehir’de ilk kez düzenlenecek olan bocce turnuvası için hazırlıklar 8 aydır devam ediyor. Tamamı Eskişehir’de ikamet eden Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne bağlı ve ayrıca Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu lisansına sahip 21 özel sporcu, turnuva için antrenmanlarına devam ediyor. Antrenör Gülnaz Tunç eşliğinde hazırlıklarını sürdüren özel sporcular, turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden gelecek gözlemciler gözetiminde yarışacak. Turnuva, 24 Mart 2018 Cumartesi günü, 13.00-17.00 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek.

Bocce nedir?

Bocce (Raffa-Volo- Petank-Çim Topu) her yaşta kolayca uygulanabilen, açık ve kapalı alan gözetilmeksizin, basit malzemeler ile oynanabilen, içinde sayısız egzersizin yer aldığı bir spor dalı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bireylerin serbest zamanlarında sağlık, psikolojik, fiziksel ve sosyal faydalar elde etmek amacı ile zorlama olmaksızın yapabileceği bir rekreasyon sporu olan bocce, fazla efor sarf etmeden yapılabilmesi ile özel çocuklarda da özgüveni arttıran, psikolojik gelişim üzerinde potansiyel bir etkiye sahip.
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