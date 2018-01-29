Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıldönümü kutlandı

Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl dönümü ve kurucusu Osman Gazi adına 1299 yılında Dursun Fakıh tarafından okutulan ilk hutbenin 719. yıl etkinlikleri düzenlendi.

Program Kurşunlu Camii’nde akşam namazı sonrası Kuyulu mescit imamı Şahin Mülayim’in okuduğu Mevlid-i Şerif ile başladı. İkinci kısmı Taşbaşı Kültür Merkezi kırmızı salonda gerçekleştirilen programın sunuculuğunu Türk dünyası üniversiteli gençlerden Tuğba Önce yaparken, program Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan’ın konuşmasıyla başladı. Ardından Eğitimci Yazar Ufuk Tufan, ’Ertuğrul Bey ve Kayılar’ adlı bir konferans verdi. Konferans sonrası Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi adına 1299 yılında Dursun Fakıh tarafından okunan ilk hutbeyi orijinal haliyle imam hatip Cüneyt Çakır okudu. Programın sonunda Türk dünyası üniversiteli gençlere, Odunpazarı Dernekler Platformu Mehter Takımı, Eğitimci Yazar Ufuk Tufan ve Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği Seymen Alayı’na plaketleri takdim edildi.

Öte yandan etkinliğe Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, Yörük Türkmen dernek başkanları, Seyitgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Sarı, Sarar Protokol Müdürü Alaaddin Çoban ve davetliler katıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.