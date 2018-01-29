Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıldönümü kutlandı

Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl dönümü ve kurucusu Osman Gazi adına 1299 yılında Dursun Fakıh tarafından okutulan ilk hutbenin 719. yıl etkinlikleri düzenlendi.Program...

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıldönümü kutlandı

Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl dönümü ve kurucusu Osman Gazi adına 1299 yılında Dursun Fakıh tarafından okutulan ilk hutbenin 719. yıl etkinlikleri düzenlendi.Program...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:22
Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıldönümü kutlandı

Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl dönümü ve kurucusu Osman Gazi adına 1299 yılında Dursun Fakıh tarafından okutulan ilk hutbenin 719. yıl etkinlikleri düzenlendi.

Program Kurşunlu Camii’nde akşam namazı sonrası Kuyulu mescit imamı Şahin Mülayim’in okuduğu Mevlid-i Şerif ile başladı. İkinci kısmı Taşbaşı Kültür Merkezi kırmızı salonda gerçekleştirilen programın sunuculuğunu Türk dünyası üniversiteli gençlerden Tuğba Önce yaparken, program Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan’ın konuşmasıyla başladı. Ardından Eğitimci Yazar Ufuk Tufan, ’Ertuğrul Bey ve Kayılar’ adlı bir konferans verdi. Konferans sonrası Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi adına 1299 yılında Dursun Fakıh tarafından okunan ilk hutbeyi orijinal haliyle imam hatip Cüneyt Çakır okudu. Programın sonunda Türk dünyası üniversiteli gençlere, Odunpazarı Dernekler Platformu Mehter Takımı, Eğitimci Yazar Ufuk Tufan ve Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği Seymen Alayı’na plaketleri takdim edildi.

Öte yandan etkinliğe Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, Yörük Türkmen dernek başkanları, Seyitgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Sarı, Sarar Protokol Müdürü Alaaddin Çoban ve davetliler katıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet bebek sağlığına kavuşacak
Ahmet bebek sağlığına kavuşacak
İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı’na emanet
İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı’na emanet
Başkan Ataç mahalle sakinleri ile bir araya geldi
Başkan Ataç mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim