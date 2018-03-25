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Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımları sürüyor

Eskişehir’de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dağıtımları devam ediyor.Fidan dağıtımı şehitler için dua edilmesi ile başladı. Ardından Orman Bölge Müdürlüğü tarafından...

Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımları sürüyor

Eskişehir’de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dağıtımları devam ediyor.Fidan dağıtımı şehitler için dua edilmesi ile başladı. Ardından Orman Bölge Müdürlüğü tarafından...

25 Mart 2018 Pazar 17:02
Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımları sürüyor

Eskişehir’de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dağıtımları devam ediyor.

Fidan dağıtımı şehitler için dua edilmesi ile başladı. Ardından Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Hamamyolu’nda 3 bin adet fidan dağıtıldı. Karaçam ve sedir türlerinden oluşan fidanları almak için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Ayrıca fidan dağıtımı esnasında Odunpazarı Dernekler Platformu üyeleri de vatandaşlara Türk bayrağı dağıttılar. Gerçekleşen fidan dağıtımına Orman İşletme Müdürü Akın Akman, Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran ve AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan katıldı.

Öte yandan fidan dağıtımlarının pazartesi günü Gündoğdu mahallesinde, salı günü de Emek pazaryerinde yapılacağı bildirildi.
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