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Orman Bölge Müdürlüğü’nden şehit yakınlarına vefa

Kısa bir süre önce idrak edilen 18 Mart Şehitler Günü’nün ardından, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, şehit yakını personeller ile bir araya geldi.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü salonundaki buluşmaya, 8 şehit yakını ile...

Orman Bölge Müdürlüğü’nden şehit yakınlarına vefa

Kısa bir süre önce idrak edilen 18 Mart Şehitler Günü’nün ardından, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, şehit yakını personeller ile bir araya geldi.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü salonundaki buluşmaya, 8 şehit yakını ile...

20 Mart 2018 Salı 15:46
Orman Bölge Müdürlüğü’nden şehit yakınlarına vefa

Kısa bir süre önce idrak edilen 18 Mart Şehitler Günü’nün ardından, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, şehit yakını personeller ile bir araya geldi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü salonundaki buluşmaya, 8 şehit yakını ile birlikte Personel Şube Müdürü Ahmet Yazıcı ve İşletme Müdürü Akın Akman katıldı. Şehitlerin ruhuna okunan dualar ile başlayan görüşmede Bölge Müdürü Recep Temel, şehitliğin manevi mertebesine değinerek yakınlarına acılarını paylaştıklarını söyledi. Şehit yakını olarak istihdam edilen personelin başlarının tacı olduğunu da söyleyen Temel, “Büyük bir aile olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Devletin bize verdiği görevleri en iyi şekilde yapıp şehitlerimizin ruhların şad edeceğiz” dedi.

Daha sonra şehit yakınlarının talepleri dinlendi ve kendilerine hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.
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