Önder Baloğlu’nun daktilosu Odunpazarı’na emanet

Eskişehir’in unutulmaz gazetecilerinden Önder Baloğlu’nun 50 yıl kullandığı daktilosu ailesi tarafından Odunpazarı Belediyesi’ne verildi.

Eskişehir’in duayen gazetecilerinden Önder Baloğlu’nun yaklaşık 50 yıl boyunca kullandığı daktilosu, Baloğlu’nun ailesi tarafından Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışladı. Önder Baloğlu’nun Eşi Ayşe Baloğlu ve kardeşi Osman Baloğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Ayşe Baloğlu, Önder Baloğlu’nun daktilosunu Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’nde sergilenmek üzere Kazım Kurt’a teslim etti.

“Önder Baloğlu Eskişehir basınına ağabeylik yapmaya devam edecek”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Önder Baloğlu’nun Eskişehir’in en iyi gazetecilerinden biri olduğunun altını çizdi. Baloğlu’nun daktilosunun artık Odunpazarı Belediyesi’ne emanet olduğunu belirten Başkan Kurt, “Önder Baloğlu’nun yaklaşık 50 yıl kullandığı daktilosu, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’nde adına ayrılan bir köşede sergilenecek. Bu köşede Önder Baloğlu’nun kısa bir hayat hikâyesi de olacak. Yeni nesil gazeteciler ya da gazeteci adayları Baloğlu gazeteciliğini öğrenecek ve Önder Baloğlu Eskişehir Basınına ağabeylik yapmaya devam edecek” dedi.

“Anısına bir köşe olacak olması beni çok mutlu etti”

Çok duygulandığını belirten Ayşe Baloğlu, mutlu olduğunu dile getirdi. Baloğlu, “Onun anısına bir köşe olacak olması beni çok mutlu etti. Kitaplarını da aynı şekilde değerlendirmek isterim” diye konuştu.