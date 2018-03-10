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Oğuz Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’in en köklü yerel gazetelerinden İstikbal Gazetesi’nin 50 yıldır sahipliğini yapan ve dün hayatını kaybeden duayen gazeteci Oğuz Türkmen toprağa verildi.Türkmen, 1939 yılında Emirdağ- Suvernez Köyü’nde dünyaya geldi. Uğur...

Oğuz Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’in en köklü yerel gazetelerinden İstikbal Gazetesi’nin 50 yıldır sahipliğini yapan ve dün hayatını kaybeden duayen gazeteci Oğuz Türkmen toprağa verildi.Türkmen, 1939 yılında Emirdağ- Suvernez Köyü’nde dünyaya geldi. Uğur...

10 Mart 2018 Cumartesi 15:05
Oğuz Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’in en köklü yerel gazetelerinden İstikbal Gazetesi’nin 50 yıldır sahipliğini yapan ve dün hayatını kaybeden duayen gazeteci Oğuz Türkmen toprağa verildi.

Türkmen, 1939 yılında Emirdağ- Suvernez Köyü’nde dünyaya geldi. Uğur Ofset Matbaası ve İstikbal Gazetesi’nin 50 yıldır sahipliğini yapan Oğuz Türkmen, bir süredir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi görüyordu. İki çocuk sahibi olan Türkmen’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’ne getirildi. Ailesi cenaze namazı öncesi taziye dileklerini kabul etti. Kılınan namazın ardından cenaze, Asri Mezarlık’taki aile kabristanında toprağa verildi.

Bir dönem Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanlığı yapmış olan Türkmen’in acı kaybı, ailesi başta olmak üzere İstikbal Gazetesi çalışanlarını, ticaret ve sanayi dünyasını da yasa boğdu. Cenazeye; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan katıldı.
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