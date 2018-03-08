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Öğrencilerden anlamlı sergi

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "İlk seccadem, benim camim, kitabımız, kalem güzeli" sergisi düzenlenen törenle açıldı.Serginin açılışına; Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Kürşad Önder...

Öğrencilerden anlamlı sergi

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "İlk seccadem, benim camim, kitabımız, kalem güzeli" sergisi düzenlenen törenle açıldı.Serginin açılışına; Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Kürşad Önder...

08 Mart 2018 Perşembe 17:14
Öğrencilerden anlamlı sergi

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "İlk seccadem, benim camim, kitabımız, kalem güzeli" sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışına; Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhittin Adıyaman, Özden Akkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selçuk Kalkancı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Sergiyi ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Özen, öğrencilerin çalışmalarıyla yakından ilgilendi.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Oktay Turinay, "Ticaret Borsası Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümresi ve Değerler Eğitimi Kulübü olarak ’Benim Şehidim’le Afrin şehitlerimizi dualarla anmak, ’Benim camim’le öğrencilerimizi camiye yaklaştırmak, hazırlanan ’İlk Seccadem’le öğrencilerimizi namazla buluşturmak, ’Kitabımız" ile öğrencilerimizi Kur’an-ı Kerim ile özdeşleştirmek, ’Kalem Güzeli’ ile öğrencilerimizi eskimeyen sanatlarımızla tanıştırmak istedik. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmaları hat sergisi ve Kur’an-ı Kerim sergisi ile zenginleştirdik. Sergide; Şeyh Hamdullah’ın, Hüseyin Kutlu’nun tıpkı basım mushafını öğrencilerimizle buluşturduk" dedi.

Sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
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