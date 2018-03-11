Odunpazarı’nın Arıköy’ü dünyaya model olacak

Odunpazarı Belediyesi’nin arıcılık eğitimine Eskişehirlilerin ilgisi büyük oldu.

Odunpazarı Belediyesi tarafından arıcılar için "Arıcılıkta Erken Bahar Bakımı" eğitimi gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Arıköy Projesi hakkında bilgi veren yetkililer, Arıköy’ün yapımının 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Yrd. Doç. Dr. Devrim Oskay, Dr. Ali Korkmaz, Uzm. Biyolog Yalçın Sezer, Apiterapist Hüseyin Çeşmecioğlu, Akreditasyon Uzmanı Şükrü Ağaçsapan, Bal Üreticileri Birliği Başkanı Halil Er, Kovan Üreticileri Derneği Başkanı Tahir Şener’in eğitimci olarak katıldığı eğitimde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rafet Burak Özen de konuşma yaparak Arıköy Projesini anlattı. Eğitimde, erken bahar bakımı, arılarda varroa zararlısı ve mücadelesi, arı besleme yöntemleri üzerinde durulurken; akredit kovan ve bal ürünleri de anlatıldı.

Eskişehirlilerin arıcılıkta bilimsel tekniklere olan ilgisi salonun dolması ile bir kez daha ispatlanmış olurken tüm Türkiye’nin merakla beklediği Arıköy hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, böylesine güçlü bir akademik ve dernek destekleri ile dünyada bir eşi daha olmayan Arıköy sisteminin tüm Türkiye’de model olarak yayılacağını kaydetti. Dernek yönetimleri ve akademisyen çevreler tarafından detaylı incelenen proje tam not alırken, yetkililer Arıköy’ün yapımının 2018 yılında tamamlanacağını açıkladı.