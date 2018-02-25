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Odunpazarı’nda Gülsin Onay resitali

Odunpazarı Belediyesi, Oda Müziği ve Resital Serisine devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde Nemeth Quartet Grubu ile başlattığı ‘Oda Müziği ve Resital Serisi’ yolculuğu piyano virtüözü Gülsin Onay ile...

Odunpazarı’nda Gülsin Onay resitali

Odunpazarı Belediyesi, Oda Müziği ve Resital Serisine devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde Nemeth Quartet Grubu ile başlattığı ‘Oda Müziği ve Resital Serisi’ yolculuğu piyano virtüözü Gülsin Onay ile...

25 Şubat 2018 Pazar 15:40
Odunpazarı’nda Gülsin Onay resitali

Odunpazarı Belediyesi, Oda Müziği ve Resital Serisine devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde Nemeth Quartet Grubu ile başlattığı ‘Oda Müziği ve Resital Serisi’ yolculuğu piyano virtüözü Gülsin Onay ile devam etti. Dünyaca ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde müzik severlerle buluştu. Konsere, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay ile çok sayıda sanatsever katıldı. Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin, Cesar Franck’in eserlerini piyanosu ile yorumlayan Gülsin Onay, Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir resital yaşattı.
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