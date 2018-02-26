Odunpazarı’nda eğitimli bakıcılar yetişiyor

Kadınlara istihdam oluşturmak için projeler geliştiren Odunpazarı Belediyesi’nde sertifikalı bakıcılık eğitimleri başladı.

Sosyal belediyecilik çalışmalarında örnek işlere imza atan Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi’nin kadınlara meslek ve beceri kazandırmak için Özel Mira Eğitim Kurumu ile birlikte düzenlediği ’0-6 Yaş Grubu Çocuk Bakıcılığı ve Etkinlikleri Sertifika Programı’ ile ’Yaşlı ve Engelli Bakıcılığı Sertifika Programı’ eğitimleri başladı. Verilen eğitimler Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (OMEK) gerçekleşti. Psikolojik Danışman Hakkı Eken tarafından verilen 0-6 Yaş Grubu Çocuk Bakıcılığı ve Etkinlikleri eğitiminde çocuk bakımı ve çocuk gelişimi mesleği tanıtıldı. Mesleğin etik kurallarının anlatan Eken, çocuk kişiliği hakkında da sunum yaptı. Yaşlı ve Engelli Bakıcılığı Sertifika Programı eğitimleri ise Emel İrtem, Dr. Mehmet Akif Aladağ ve Şerife Gıcı tarafından verildi. Eğitimin teorik bölümü bittikten sonra uygulama, saha çalışması ve staj iş ve işlemleri Odunpazarı Belediyesi tarafından belediyenin ilgili birimlerinde yapılacak. Eğitim sürecinde gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme işlemlerinde yeterli görülen kursiyerlere Özel Mira Eğitim tarafından sertifika verilecek.

Diğer yandan yetkililer, çocuk ve yaşlı bakımına ihtiyaç duyan vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Halk Masası’na başvurabileceklerini bildirdi.