Odunpazarı, Çanakkale’deki zor günleri hatırlattı

Odunpazarı Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında vatandaşlara üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılında şehitleri unutmadı. Gün kapsamında anma etkinliklerine devam eden Odunpazarı Belediyesi, son olarak Hamamyolu’nda üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıttı. Odunpazarı Belediyesi, cephede zor koşullarda hem düşmanla hem de yoksullukla savaşan Türk askerinin erzak sıkıntısı çektiği zamanlardaki yemeğini dağıtarak o zor günleri hatırlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yaklaşık 2 bin kişiye Odunpazarı Belediyesi AŞEVİ tarafından hazırlanan üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıtıldı.

Dağıtım sırasında standı ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sıraya girerek vatandaşlarla beraber üzüm hoşafı ve kuru ekmek aldı. Başkan Kurt’a CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel de eşlik etti.

Vatandaşlar, 18 Mart 1915’de yazılan destanı ve canlarını ortaya koyarak ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten kahraman şehit ve gazileri unutmadığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.