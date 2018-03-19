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Odunpazarı Belediyesi’nden Esnaf Sarayı’na geçmiş olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Mustafa Kosku, meydana gelen yangında hasar gören Esnaf Sarayını ziyaret etti.Eskişehir’in ilk alışveriş merkezi olan Esnaf Sarayı’nda bilgisayarcıların bulunduğu bölümde yangın çıkmış ve Esnaf Sarayı’nın...

Odunpazarı Belediyesi’nden Esnaf Sarayı’na geçmiş olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Mustafa Kosku, meydana gelen yangında hasar gören Esnaf Sarayını ziyaret etti.Eskişehir’in ilk alışveriş merkezi olan Esnaf Sarayı’nda bilgisayarcıların bulunduğu bölümde yangın çıkmış ve Esnaf Sarayı’nın...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:57
Odunpazarı Belediyesi’nden Esnaf Sarayı’na geçmiş olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Mustafa Kosku, meydana gelen yangında hasar gören Esnaf Sarayını ziyaret etti.

Eskişehir’in ilk alışveriş merkezi olan Esnaf Sarayı’nda bilgisayarcıların bulunduğu bölümde yangın çıkmış ve Esnaf Sarayı’nın üç katı zarar görmüştü. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yurt dışında bulunması nedeniyle olay yerine giden Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Mustafa Kosku, Esnaf Sarayı yönetimini ve esnafı ziyaret etti.

Kosku’ya CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Berke Akyel ve Odunpazarı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şenol Durur eşlik etti. Zarar gören katları gezen Kosku, Sallarel, Akyel ve Durur, Esnaf Sarayı yönetimine ve esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
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