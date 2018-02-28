Odunpazarı Belediyesi tarımsal teknolojileri çiftçilerle buluşturuyor

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Lazerle Tarla Tesviyesi Eğitimi’, çiftçiler ve muhtarların katılımı ile Çavlum Mahallesinde gerçekleştirildi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, toprak yüzeyi düzgün olmayan arazilerde suyun çukur noktalarda fazla, yüksek noktalarda daha az biriktiğini belirtti. Eğimi fazla olan araziler de ise sulamanın toprak kaybına neden olduğunu dile getiren yetkililer, her iki durumunda verim azalmasına neden olacağını kaydetti. Drenajı olmayan alanlarda çukur noktalarda fazla suyun toplanması sonucunda arazide taban suyu yükselmesi ve dolayısıyla tuzluluk sorunu ortaya çıktığına dikkat çeken yetkililer, "Bütün bu sorunlara yol açmamak için tarım arazilerinin yüzeyinin düzgün hale getirilmesi yani tesviye edilmesi çok önemli. Arazi tesviyesinde kullanılan lazerli tesviyenin gözle veya makineler ile düzeltilemeyen alanlarda sıfır hata ile tesviye işlemi yapılıyor" dedi.

“Hedefimiz, tarımın her alanında vatandaşa yardımcı olmak”

Teorik bilgilerin verilmesinin ardından katılımcılar sahada uygulama çalışmalarını incelendi. Tarımsal konularda, tüm kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler, özel sektör ve çiftçiler ile temas halinde olduklarını belirten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, “Çiftçilerimiz için fayda getirecek her türlü yeniliği takip etmekteyiz. Hedefimiz, tarımın her alanında vatandaşa teorik ve pratik olarak yardımcı olmaktır” diye konuştu.