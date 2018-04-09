Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün sezon açılışı

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2018 yılı sezon açılışı gerçekleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde gerçekleştirilen programa, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ile işçiler katıldı. Başkan Kazım Kurt, yaptığı konuşmada, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişen taşeron yasasına değindi. Kararname ile işçilerin çalıştığı anonim şirketinin değiştiğini belirten Kazım Kurt, “Siz daha önce başka bir anonim şirketinin işçisiydiniz, şimdi Odunpazarı A.Ş’nin işçisi oldunuz” dedi.

“Taşeron sorunu böyle çözülmez”

İşçilere başarılı bir sezon dileyen Kazım Kurt, “2018 çalışma sezonu, hepimize hayırlı olsun. Zor bir döneme giriyoruz. Geçen yıl Fen İşlerinde bazı işlerimiz aksadı. Bu aksamayı bu sezon tamamlamamız, tedavi etmemiz ve eksiklikleri gidermemiz lazım. Aksamada işçilerin bir kusuru yok, ama sistem maalesef Türkiye’de bizim istediğimiz gibi işlemiyor. Bu 4734 sayılı ihale kanunu ve o kanun çerçevesinde yapılan ihalelerde belediyelerin elinde olmayan sebeplerle pek çok işi aksıyor. Hukuk işlemediği için adamı olan, istediği yerden istediği kararı çıkarttırıyor. O nedenle bizim asfalt ihalemiz sezonun ortasında iptal oldu. Bizim dışımızda kamu ihale kuruluyla vatandaşın ya da müteahhidin davası sonuçlandı. Biz de ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Umarım, bu sene benzer sorunlar yaşamayız. Şuan sistemin yine yanlışı, hatası var. Birçoğunuz taşeron çalışırken, şimdi kadrolu olduğunuzu sanıyorsunuz. 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Odunpazarı Anonim Şirketi işçisi oldunuz. Bunu biz seçildiğimiz zaman zaten planlamıştık” ifadelerini kullandı.