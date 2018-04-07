Odunpazarı Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi

Odunpazarı Belediye Meclisi 2018 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı 9’uncu birleşim 1’inci oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında 10 adet gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinin 8 adeti oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 9’uncu gündem maddesi ise oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi Odunpazarı Belediyesi faaliyet raporu oldu. Odunpazarı Belediyesinin faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının tarihi 2 Mayıs 2018 saat 17:30 olarak belirlendi.