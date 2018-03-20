Odunpazarı Belediyesi atletizm dalında Türkiye üçüncüsü oldu

Spor hayatına yeni başlayan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü olarak adından söz ettirmeye başladı.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takım Oyuncuları, İstanbul’da düzenlenen ‘4. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’na damga vurdu. Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları, İstanbul Ataköy’de bulunan Kapalı Atletizm Salonu’nda gerçekleşti. 22 takımın mücadele ettiği Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’nda U2 Erkeklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü birinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Derneği ikinci, Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı ise üçüncü oldu. Uzun atlama, gülle atma ve yüksek atlama branşlarında Türkiye üçüncüsü olan sporcular, bireysel olarak gülle atma branşında da ikincilik, 60 metrede üçüncülük madalyasını kazandı.

Alınan başarı sonrasında açıklama yapan antrenör Serhat Kökten, “Bu yıl faaliyete başlayan takımımız, Eskişehir’de ve Türkiye’ de ilk yılında adını duyurdu. Bizlere destek olan Odunpazarı Belediye Başkanımız Av. Kazım Kurt başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim” dedi.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Oyuncularına başarılarından dolayı teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, spora desteklerinin aralıksız devam edeceğini belirterek, atletlere bundan sonra katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.