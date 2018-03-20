Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116435
ALTIN
165.406
DOLAR
3.9302
STERLİN
5.5065
EURO
4.8237

Odunpazarı Belediyesi atletizm dalında Türkiye üçüncüsü oldu

Spor hayatına yeni başlayan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü olarak adından söz ettirmeye başladı.Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takım Oyuncuları, İstanbul’da düzenlenen ‘4. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’na...

Odunpazarı Belediyesi atletizm dalında Türkiye üçüncüsü oldu

Spor hayatına yeni başlayan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü olarak adından söz ettirmeye başladı.Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takım Oyuncuları, İstanbul’da düzenlenen ‘4. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’na...

20 Mart 2018 Salı 15:46
Odunpazarı Belediyesi atletizm dalında Türkiye üçüncüsü oldu

Spor hayatına yeni başlayan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü olarak adından söz ettirmeye başladı.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takım Oyuncuları, İstanbul’da düzenlenen ‘4. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’na damga vurdu. Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları, İstanbul Ataköy’de bulunan Kapalı Atletizm Salonu’nda gerçekleşti. 22 takımın mücadele ettiği Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’nda U2 Erkeklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü birinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Derneği ikinci, Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı ise üçüncü oldu. Uzun atlama, gülle atma ve yüksek atlama branşlarında Türkiye üçüncüsü olan sporcular, bireysel olarak gülle atma branşında da ikincilik, 60 metrede üçüncülük madalyasını kazandı.

Alınan başarı sonrasında açıklama yapan antrenör Serhat Kökten, “Bu yıl faaliyete başlayan takımımız, Eskişehir’de ve Türkiye’ de ilk yılında adını duyurdu. Bizlere destek olan Odunpazarı Belediye Başkanımız Av. Kazım Kurt başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim” dedi.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Oyuncularına başarılarından dolayı teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, spora desteklerinin aralıksız devam edeceğini belirterek, atletlere bundan sonra katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESOGÜ 11. Beyin Bilgi Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
ESOGÜ 11. Beyin Bilgi Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
Özel sporcular bocce turnuvasında yarışacak
Özel sporcular bocce turnuvasında yarışacak
Vize sınavları boyunca 7/24 açık olacak
Vize sınavları boyunca 7/24 açık olacak

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim