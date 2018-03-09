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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’ndan kadınlara özel gösterim

Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü çeşitli etkinliklerle kutladı.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın personele tatil eden Odunpazarı Belediyesi, gün boyu kadınlar için çeşitli etkinlikler düzenledi....

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’ndan kadınlara özel gösterim

Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü çeşitli etkinliklerle kutladı.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın personele tatil eden Odunpazarı Belediyesi, gün boyu kadınlar için çeşitli etkinlikler düzenledi....

09 Mart 2018 Cuma 15:59
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’ndan kadınlara özel gösterim

Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü çeşitli etkinliklerle kutladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın personele tatil eden Odunpazarı Belediyesi, gün boyu kadınlar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün sonunda ise Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günün nedeniyle Ka(e)derli Kadınlar Kulübü adlı tiyatro oyununu sahneledi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro gösterime mahallelerden ve Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 300 kadın katıldı.

Birbirinden ayrı hikâye ve derdi olan kadınların anlatıldığı oyunda; Ceren Tosun, Derya Dobrişan, Funda Anatürk, İlknur Nazlı, İpek Uzkalan gibi isimler oynadı. Yönetmenliğini ise Elçin E. Karaahmet yaptı. Halkın içinden kadın kahramanların yer aldığı oyunda, erkek oyuncular ise müzik ile destek verdi.

Ka(e)derli Kadınlar Kulübü adlı tiyatro oyununu izleyen kadınlar, kendileri için özel gösterim düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.
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