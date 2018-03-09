Odunpazarı Artankara Çağdaş Sanat Fuarı’na katılacak

Odunpazarı Belediyesi, bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Artankara Çağdaş Sanat Fuarı’na katılacak.

14 - 18 Mart 2018 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan 4. Artankara Çağdaş Sanat Fuarı’na Türkiye’den birçok ilin yanı sıra İran, Kanada, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Yunanistan, Makedonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden de galeriler yer alacak. Resim, heykel, seramik, özgün baskı, cam, fotoğraf, enstalasyon ve kavramsal sanat eserleri sergileneceği fuarda 600’e yakın sanatçıya ait 2 bini aşkın eser sanatseverlerle buluşacak. Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin de stant açacağı Artankara Çağdaş Sanat Fuarı’nda Odunpazarı Belediyesi ve Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin sanat çalışmaları tanıtılacak.

“Sanat ve sanatçı kamu tarafından desteklenmeli”

Odunpazarı Belediyesi’nin Artankara Çağdaş Sanat Fuarı’na katılmasını değerlendiren Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin kültürel gelişmeyi; siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeyle bir bütünün parçası olarak gördüğünü kaydetti. Bu nedenle de kültürel gelişmeyi ve onun en önemli unsuru olan sanatın ve sanatçının kamu tarafından desteklenmesini savunduklarını belirten Başkan Kurt, “Kültürde ve sanatta asimilasyonu değil, bireysel kültürel haklara saygı içinde entegrasyonu benimseyen, ileri bir demokratik toplum ve kültür ortamını oluşturmayı amaçlıyor. Nitekim kent güzelliği sadece fiziksel değildir; kent, ruhuyla görünür hale gelir. Bir kentin ruhunu da sanatla kurtarabilirsiniz ancak. İnsan ruhunun soluk alıp veremediği durumlarda sanat kahramanları girer devreye. Yeni düşler, sanatçı algısıyla işlenip yeniden biçimlenerek sunulur bizlere. Bu da kenti medeniyetle yarışa sokar ve kentin yaşanır hayatını çoğaltıp zenginleştirir. Bize bu şenliği yaşatan sanatçılar, ruhlarımızın mimarıdır. Onların düş gücüyle şekillendirdikleri nesneler; doyurucu estetik yaşantılar oluşturur bizde” dedi.

“Ortak kültürümüzün özü tarihimizdir”

Başkan Kurt, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ortak kültürümüzün özü tarihimizdir, coğrafyamızdır, ulus devlet kimliğimizdir, laik demokratik Cumhuriyetimizin temel nitelikleridir. Kültürel köklerimiz, Mevlana’sı, Yunus Emre’si, Hacı Bektaş-ı Veli’si, Şeyh Edebali’si ile 13. yüzyıl hümanizmasına hem de ulusal kurtuluş mücadelemizin ahlakî ve felsefî değerleriyle Atatürk devrimlerinin çağdaş, evrensel birikimlerine dayanmaktadır. Bu anlamda öncü olan Eskişehir, kültür-sanat kenti kimliğiyle sanatın devleriyle buluşmaya devam ediyor ve bunu hak ediyor. Yaşasın sanat.”