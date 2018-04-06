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Muhtarların bovling turnuvası sona erdi

Tepebaşı’ndaki muhtarlarının katıldığı bovling turnuvası sona erdi.Tepebaşı Belediyesi’nin muhtarları bir araya toplamak, muhtarlar arasındaki dayanışmayı ve iletişimi geliştirmek amacıyla düzenlediği ve 3 gün süren bovling turnuvası...

Muhtarların bovling turnuvası sona erdi

Tepebaşı’ndaki muhtarlarının katıldığı bovling turnuvası sona erdi.Tepebaşı Belediyesi’nin muhtarları bir araya toplamak, muhtarlar arasındaki dayanışmayı ve iletişimi geliştirmek amacıyla düzenlediği ve 3 gün süren bovling turnuvası...

06 Nisan 2018 Cuma 16:12
Muhtarların bovling turnuvası sona erdi

Tepebaşı’ndaki muhtarlarının katıldığı bovling turnuvası sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin muhtarları bir araya toplamak, muhtarlar arasındaki dayanışmayı ve iletişimi geliştirmek amacıyla düzenlediği ve 3 gün süren bovling turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Muhtarların birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Buldukpınar Muhtarı Kemal Gökmen üçüncü, Sazova Muharı Kamil Emre ikinci olurken Kavacık Muhtarı Veli Oflaz birinciliği elde ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın kapanışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ilk üçe giren muhtarlara kupalarını takdim ederek bir konuşma yaptı. Ataç, “Bu tip çalışmaların en önemli yanı sosyalleşmedir. Burada herkes birbirleri ile kaynaşıyor. Birincilik ya da ikincilik önemli değil. Burada beraber vakit geçirmek daha önemli. Katılan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu..
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