Milletvekili Yedekçi Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret etmek üzere Eskişehir’e gelen CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Tepebaşı Belediyesi’nin proje ve tesislerini yerinde inceledi.

Başkan Ataç ile birlikte ilk olarak Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’ne giden Yedekçi, burada Belde Evleri’nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kadınların katıldığı kursları yerinde gören Yedekçi ilk olarak iğne oyası kursunda kursiyerler ile birlikte nakış işledi, ardından halk oyunları ve yağlı boya kursuna katıldı.

Başkan Ataç ve Milletvekili Yedekçi’nin bir sonraki durağı ise Aşağısöğütönü Mahallesi’ndeki Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi oldu. Burada da çalışmalar hakkında Başkan Ataç’tan bilgiler alan Yedekçi, sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği başarılı işlerden ötürü Ataç’a teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin projelerini görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Yedekçi, “Eskişehir’e gelerek Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledik. Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi gezdik. Orada güneş enerjisinin kullanımını gördük, sürdürülebilir enerji kullanımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O noktada böyle bir sosyal duyarlılığın sergileniyor olması, alzheimer hastalarının temiz ve korunaklı bir ortamda doktorlar eşliğinde bakılıyor olması çok mutluluk verdi. Belediyemizin bu güzel çalışmalarından memnuniyet duydum. Belde Evleri’ni de ziyaret ettim, çok güzeldi. Kadınlar oralarda hem el işi gibi şeyler öğrenip hem de halk oyunları oynayabiliyor. Çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunarak da günlük hayatın stresinden uzaklaşmış oluyorlar. Böylece faal hayatın içinde yer alıyorlar ve sıkıntılardan uzaklaşıyorlar. Kadın emeğinin değerlendiriliyor olmasını da çok saygın buluyorum. Başkanımıza bu güzel çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

“Eskişehir’e ve Alpu ovası’na sahip çıkacağız”

Eskişehir’e yapılması planlanan kömürlü termik santral konusuna da değinen Milletvekili Yedekçi, “Vatandaşlarımızı para ile işsizlik arasına mahkum ediyorlar. Bu tesisin inşaatında ve sonrasında size iş vereceğiz, diyorlar. İşsizlik ile yıllardır boğuşan ve açlık sınırının altında yaşayan halkımıza bunu dayatıyorlar. Öte tarafta dünyanın pek çok yerinde bilimsel olarak ispatlanmış sağlık tehditleri var, kanser var. İnsanlarımızı işsizlik ile ölüm arasında bir seçime itiyorlar. Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en temiz havaya sahip kentlerinden bir tanesi Eskişehir. Eskişehir’deki bu kömürlü termik santral yapma sebebini de merak ediyoruz, hükümete oy vermediği için kent mi cezalandırılmaya çalışılıyor? Ancak Eskişehir’e termik santral yaptırmayacağımızı da çok net bir şekilde, altını çizerek söylüyoruz. Eskişehir’e, Eskişehirlilere ve Alpu Ovası’na sahip çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.