AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Kızılay’ın kan stoklarında meydana gelen azalmayı izale etmek için yurt genelinde başlatılan kan verme kampanyalarına destek verdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Acartürk ve teşkilat mensupları, Kızılay Eskişehir Şubesi’nin Doktorlar caddesinde bulunan Adalar Kan Alma Birimi önünde buluşarak Zeytin Dalı kahramanları için kan bağışında bulundular. Kan veren geçler “Mehmetçik için kanımız, vatan için canımız feda olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz” diye konuştular.