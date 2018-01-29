’Maşa ile Koca Ayı’ NeoPlus’ta

JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet, çocukların karne sevincine ortak oluyor.Çocukların severek izlediği Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin sahne gösterisi 30 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında NeoPlus’ta çocuklar ile buluşacak. 14.00 -16.00 ve 18.00 saatlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar eğlenceli dans ve oyunlar ile eğlenecek. Maşa ve Koca Ayı maskot karakterleri ile eğlenceli dakikalar geçirerek fotoğraf çekilme şansı yakalayacaklar.
29 Ocak 2018 Pazartesi 14:22