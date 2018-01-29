’Maşa ile Koca Ayı’ NeoPlus’ta

JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet, çocukların karne sevincine ortak oluyor.

Çocukların severek izlediği Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin sahne gösterisi 30 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında NeoPlus’ta çocuklar ile buluşacak. 14.00 -16.00 ve 18.00 saatlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar eğlenceli dans ve oyunlar ile eğlenecek. Maşa ve Koca Ayı maskot karakterleri ile eğlenceli dakikalar geçirerek fotoğraf çekilme şansı yakalayacaklar.