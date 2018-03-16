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Liseli genç mucitlerden Eskişehir’e 14 derece

TÜBİTAK Bursa Bölge Sergisi’ne katılan liseli genç mucitler, Eskişehir’e 14 derece getirdi.TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni Uludağ Üniversitesi’nde...

Liseli genç mucitlerden Eskişehir’e 14 derece

TÜBİTAK Bursa Bölge Sergisi’ne katılan liseli genç mucitler, Eskişehir’e 14 derece getirdi.TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni Uludağ Üniversitesi’nde...

16 Mart 2018 Cuma 18:30
Liseli genç mucitlerden Eskişehir’e 14 derece

TÜBİTAK Bursa Bölge Sergisi’ne katılan liseli genç mucitler, Eskişehir’e 14 derece getirdi.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı. 12 kategoride toplam 100 projenin değerlendirildiği yarışmada birinciliği elde eden öğrenciler Mayıs ayında Ankara’da yapılacak olan final töreninde yer almaya hak kazandı.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nin başarısı damga vurdu

49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına 16 projeyle katılan Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi; 5 birincilik, 3 ikincilik, 1 üçüncülük olmak üzere 9 projede ödül aldı. Ayrıca, Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1’er projesi birincilik, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi ile Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip 1’er projesi ikincilik, Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi ile Özel Şehir Koleji Fen Lisesi’nin ise 1’er projesi üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

Liseli genç mucitler, projeleri hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi

Sergi açılışının gerçekleştirilmesinin ardından sergiye katılan davetliler, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinden gelen ve bir birinden ilginç projelere imza atan öğrencilerin stantlarını gezdi. Liseli genç mucitler, projeleri hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi ve davetlilere projelerinin detaylarını içeren broşürler dağıttı. Ayrıca Eskişehir’e ait 36 standı gezen İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Necmi Özen, yarışmaya katılan bütün öğrencileri tebrik etti. Projede finale kalan öğrencilerin Mayıs ayında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye finalinde bölgeyi temsil edeceklerini hatırlatarak, burada dereceye giren projelerin uluslararası alanda Türkiye’yi temsil edeceğini söyledi.
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