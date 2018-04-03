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Kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi

Eskişehir’de kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi.Eskişehir Dostwagen Vosvos Kulübü ve Eskişehir İHH Şubesi üyeleri, kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenledi. Etkinlik ile kimsesiz çocuklar önce eğlence merkezinde güzel...

Kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi

Eskişehir’de kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi.Eskişehir Dostwagen Vosvos Kulübü ve Eskişehir İHH Şubesi üyeleri, kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenledi. Etkinlik ile kimsesiz çocuklar önce eğlence merkezinde güzel...

03 Nisan 2018 Salı 12:08
Kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi

Eskişehir’de kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi.

Eskişehir Dostwagen Vosvos Kulübü ve Eskişehir İHH Şubesi üyeleri, kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenledi. Etkinlik ile kimsesiz çocuklar önce eğlence merkezinde güzel vakit geçirirken, ardından süslenen Vosvoslar ile şehir turu attılar. Dostwagen Başkan Yardımcısı Murat Özdemir yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız mutlu olsun istedik. Yetim çocuklarımız için bu tip etkinlikler yapıyoruz. Bizler ’Yetim gülerse dünya güler’ sloganıyla yola çıktık. Bugün de çocuklarımızın yüzünü güldürdük, etkinliğimizden çok mutlu oldular" dedi.
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