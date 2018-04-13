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Kent güvenliği için emniyet birimleri seferber oldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması adına genel kontrol yapıldı.Türkiye genelinde düzenlenen ’huzur’ operasyonu kapsamında Eskişehir genelinde de denetimler yapıldı....

Kent güvenliği için emniyet birimleri seferber oldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması adına genel kontrol yapıldı.Türkiye genelinde düzenlenen ’huzur’ operasyonu kapsamında Eskişehir genelinde de denetimler yapıldı....

13 Nisan 2018 Cuma 16:34
Kent güvenliği için emniyet birimleri seferber oldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması adına genel kontrol yapıldı.

Türkiye genelinde düzenlenen ’huzur’ operasyonu kapsamında Eskişehir genelinde de denetimler yapıldı. Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için 30 farklı bölgede yapılan uygulamalara yaklaşık 700 emniyet personeli katıldı. Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya Karayolunun yanı sıra şehir merkezinde de İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar Caddelerinde denetimlerde bulundu. Ekipler, durumundan şüphelendiği kişileri durdurarak kimlik kontrolünün yanında, araç araması da gerçekleştirdi.
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