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Kemanın genç tınısı Eskişehir’de

Genç yaşına rağmen pek çok ödüle sahip olan keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Eskişehirli sanatseverleri klasik müzikle buluşturdu.Carnagie Hall, Berlin Flarmoni Salonu, Kremlin Sarayı gibi pek çok tanınmış konser salonlarında keman...

Kemanın genç tınısı Eskişehir’de

Genç yaşına rağmen pek çok ödüle sahip olan keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Eskişehirli sanatseverleri klasik müzikle buluşturdu.Carnagie Hall, Berlin Flarmoni Salonu, Kremlin Sarayı gibi pek çok tanınmış konser salonlarında keman...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:18
Kemanın genç tınısı Eskişehir’de

Genç yaşına rağmen pek çok ödüle sahip olan keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Eskişehirli sanatseverleri klasik müzikle buluşturdu.

Carnagie Hall, Berlin Flarmoni Salonu, Kremlin Sarayı gibi pek çok tanınmış konser salonlarında keman çalmış dünyaca ünlü sanatçı Elvin Hoxha Ganiyev, Atatürk Kültür Merkezi’nde Eskişehirlilerle bir araya geldi. Sanatçı, konserde Fazıl Say’a ait ‘Haremde Bin bir Gece’ isimli keman konçertosunu ve Türk kültürüne ait eserleri Senfoni Orkestrası ile birlikte çaldı. Konsere ilgi yoğun oldu. Ganiyev, kemanıyla konsere gelen izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Büyükbabası da Azerbaycan Devlet Sanatçısı olan Ankara doğumlu Elvin Hoxha Ganiyev, çok küçük yaşlarda yeteneğinin keşfedilmesinin ardından keman sanatının önde gelen isimlerinden Zakhar Bron’un öğrencisi olmaya hak kazandı. 21 yaşındaki Ganiyev, genç yaşına rağmen Uluslararası Lipinski-Wieniawski Genç Kemancı Yarışması’nda, İsviçre’de düzenlenen 7’inci Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nda, Madrid Uluslararası Festivali ve 5’inci Moskova Uluslararası David Oistrakh Keman Yarışması’nda çeşitli ödüllere layık görüldü.

Konsere CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı.
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