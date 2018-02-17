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Kazım Kurt Kamboçya’ya davet edildi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 2018 Dünya Ağaç Günü (World Wood Day) kutlamaları kapsamında Kamboçya’ ya davet edildi.IWCS ve WWDF tarafından organize edilen 2018 Dünya Ağaç Günü etkinlikleri 20-25 Mart tarihlerinde Kamboçya’nın...

Kazım Kurt Kamboçya’ya davet edildi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 2018 Dünya Ağaç Günü (World Wood Day) kutlamaları kapsamında Kamboçya’ ya davet edildi.IWCS ve WWDF tarafından organize edilen 2018 Dünya Ağaç Günü etkinlikleri 20-25 Mart tarihlerinde Kamboçya’nın...

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:48
Kazım Kurt Kamboçya’ya davet edildi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 2018 Dünya Ağaç Günü (World Wood Day) kutlamaları kapsamında Kamboçya’ ya davet edildi.

IWCS ve WWDF tarafından organize edilen 2018 Dünya Ağaç Günü etkinlikleri 20-25 Mart tarihlerinde Kamboçya’nın Siem Reap şehrinde gerçekleştirilecek. 2015 yılında Türkiye’de ilk Dünya’da ise 3’üncüsü yapılan etkinliklere ev sahipliği yapan Kazım Kurt, her sene olduğu gibi bu sene de Dünya Ağaç Günü etkinliklerine davet edildi. Dünya Ağaç Günü etkinliklerine davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, etkinliklere katılacak sanatçılara başarılar diledi.
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