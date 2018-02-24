Kazım Kurt, Gülsin Onay ve Atilla Dorsay’la buluştu

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen İf Kare Eskişehir, sinema yazarı ve eleştirmen Atilla Doray’ın “Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması” adlı söyleşisi ile başladı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleşen söyleşiye Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sinema Yazarı ve eleştirmen Fırat Sayıcı, Film Eleştirmeni ve Yazar Murat Tolga Şen ile çok sayıda sinemasever katıldı.

Moderatörlüğünü Sezgin Sönmez’in yaptığı söyleşide Atilla Dorsay, meslek hayatına nasıl başladığından son kitabı ‘O Güzel Atlara Binip Gidenlere’ kadar birçok konuya değindi. Yeşilçam’dan günümüze Türk Sineması’nı değerlendiren Dorsay, ‘O Güzel Atlara Binip Gidenlere’ adlı kitabında da yer verdiği Tarık Akan, Zeki Alasya, Zeki Müren, Münir Özkul ve Tuncel Kurtiz ile ilgili anılarını da anlattı. Konuşmasına Eskişehir’de yapılmak istenen kömürlü termik santral ile ilgili düşünceleri ile son veren Dorsay, “Türkiye’nin en güzel yöreleri bu manasız yatırımlara teslim oluyor. Bu da hükümete ve iktidara karşı mücadelemizin çok önemli bir anıdır. Siyaset düzelir, iktidar değişir ama bu ülkenin kaybettiği birçok şeyi tekrar yaratamayız. O yok edilen ormanları, mahvedilen doğayı kolay kolay yerine getiremeyiz. Bir memleket gidiyor elimizden. Şimdi de 24 tane şeker fabrikası gidiyor. Bunları kabul etmenin, anlamanın, izah etmenin imkanı yok. Bir çaresizlik, umursuzluk çığlığı içindeyiz. Eskişehir’e yapılmak istenen termik santrali de bunların bir parçası olarak görüyorum” dedi.

Söyleşi sonrasında Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Dorsay’a çiçek takdim etti. Çiçek takdiminden sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Kurt, “İf Kare İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında düzenlenen İf Kare Eskişehir, Sezgin Sönmez’in organizasyonu ile Eskişehir’e yerleşmeye başladı. Odunpazarı Belediyesi Eskişehir’in her türlü kültürel ihtiyacına yanıt vermeye çalışan bir çalışma içerisinde. Geçen yıl üstat, rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı ama bu yıl geldi. İyi ki de geldi. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Dorsay ve Onay’dan Başkan Kurt’a ziyaret etti

Söyleşi öncesinde ise Atilla Dorsay ve Piyanist Gülsin Onay, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Onay ve Dorsay’ın dışında Fırat Sayısı ve Murat Tolga Şen de katıldı.

Odunpazarı Belediyesi’nin proje ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kurt, kültür sanat alanında hız kesmeden çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Odunpazarı’nın sanata verdiği değeri bir kez daha vurguladı.

Odunpazarı Belediyesi’nin kültür sanat alanında başarılı işlere imza attığını söyleyen Onay ve Dorsay, Başkan Kurt’a sanat verdiği destek için teşekkür etti.