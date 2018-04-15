Kargın Mahallesi’nden Kazım Kurt’a teşekkür plaketi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı ilçesine bağlı Kargın Mahalle Muhtarı Halil Çelik ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Kargın Mahalle Muhtarı Halil Çelik, Odunpazarı Belediyesi’nin kırsal bölgelere verdiği öneme değinerek, Kazım Kurt sayesinde mahallenin şehir merkezinde bulunan mahallerden farkı kalmadığını ifade etti. Muhtar Çelik, ayrıca Başkan Kurt’un mahalleye yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkan Kurt, kırsal bölgelerde bulunan mahalleri oldukça önemsediklerini belirtti. Kırsal bölgelerin tüm sorunlarını gidermek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kurt, kırsal bölgelerin, merkezde bulunan mahallelerden hiçbir eksiği olmayacağını dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Kargın mahallesi ve diğer kırsal bölgelerde çalışmalarının devam edeceğini söyledi.