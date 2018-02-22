Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

Kahya’dan miting tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)) Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Figen Kahya, Alpu’da kurulması düşünülen termik santrale karşı düzenlenmek istenilen mitinge izin verilmemesine tepki göstererek, “Siyasi yapıdan uzak, çocuklarının ve şehrin geleceğini düşünerek, sağlıklı bir kentte yaşamaya devam etmek isteyen Eskişehirlilere kim neden saldırsın?” dedi.

Kahya’dan miting tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)) Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Figen Kahya, Alpu’da kurulması düşünülen termik santrale karşı düzenlenmek istenilen mitinge izin verilmemesine tepki göstererek, “Siyasi yapıdan uzak, çocuklarının ve şehrin geleceğini düşünerek, sağlıklı bir kentte yaşamaya devam etmek isteyen Eskişehirlilere kim neden saldırsın?” dedi.

22 Şubat 2018 Perşembe 10:36
Kahya’dan miting tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)) Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Figen Kahya, Alpu’da kurulması düşünülen termik santrale karşı düzenlenmek istenilen mitinge izin verilmemesine tepki göstererek, “Siyasi yapıdan uzak, çocuklarının ve şehrin geleceğini düşünerek, sağlıklı bir kentte yaşamaya devam etmek isteyen Eskişehirlilere kim neden saldırsın?” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Kahya, Eskişehir’de yapılması planlanan termik santrale karşı 24 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan mitinge ‘Afrin Operasyonu’ ‘Terörö Tehdidi’ ‘Milli Güvenlik’ ‘Provokasyon’ gibi sebepler öne sürerek Eskişehir Valiliğince izin verilmediğini söyledi. Mitinge izin verilmemesinin gerekçesi olarak, kendileri gibi tüm halkın hassasiyet içinde olduğu ‘Afrin Operasyonu’nun gösterildiğini anlatan Kahya, “Çevre duyarlığı arasında bağlantı kurulması, termik santrali şehrinde istemeyen Eskişehirlileri hedef göstererek, provokasyona davet çıkartmak nasıl bir zihniyetin ürünüdür? Siyasi yapıdan uzak, çocuklarının ve şehrin geleceğini düşünerek, sağlıklı bir kentte yaşamaya devam etmek isteyen Eskişehirlilere kim neden saldırsın? Tüm siyasi görüşlerden insan farklılıklarını bir kenara koyarak kol kola temiz bir kent isteyen bu duyarlı kent her türlü olaya karşı kendini ve kentini koruyacak birikime ve düzeye sahiptir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere de sağlığımızı bozmak isteyenlere de kararlılıkla dur diyebileceğimizi bilmenizi isteriz. Bizi terör kavramı ile aynı kefeye koymaya çalışan sizlere hatırlatmakta fayda görüyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Ataç ailesi, baba yadigarı daktilolarını Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışladı
Ataç ailesi, baba yadigarı daktilolarını Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışladı
Sokak hayvanlarının rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor
Sokak hayvanlarının rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim