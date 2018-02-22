Kahya’dan miting tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)) Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Figen Kahya, Alpu’da kurulması düşünülen termik santrale karşı düzenlenmek istenilen mitinge izin verilmemesine tepki göstererek, “Siyasi yapıdan uzak, çocuklarının ve şehrin geleceğini düşünerek, sağlıklı bir kentte yaşamaya devam etmek isteyen Eskişehirlilere kim neden saldırsın?” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Kahya, Eskişehir’de yapılması planlanan termik santrale karşı 24 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan mitinge ‘Afrin Operasyonu’ ‘Terörö Tehdidi’ ‘Milli Güvenlik’ ‘Provokasyon’ gibi sebepler öne sürerek Eskişehir Valiliğince izin verilmediğini söyledi. Mitinge izin verilmemesinin gerekçesi olarak, kendileri gibi tüm halkın hassasiyet içinde olduğu ‘Afrin Operasyonu’nun gösterildiğini anlatan Kahya, “Çevre duyarlığı arasında bağlantı kurulması, termik santrali şehrinde istemeyen Eskişehirlileri hedef göstererek, provokasyona davet çıkartmak nasıl bir zihniyetin ürünüdür? Siyasi yapıdan uzak, çocuklarının ve şehrin geleceğini düşünerek, sağlıklı bir kentte yaşamaya devam etmek isteyen Eskişehirlilere kim neden saldırsın? Tüm siyasi görüşlerden insan farklılıklarını bir kenara koyarak kol kola temiz bir kent isteyen bu duyarlı kent her türlü olaya karşı kendini ve kentini koruyacak birikime ve düzeye sahiptir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere de sağlığımızı bozmak isteyenlere de kararlılıkla dur diyebileceğimizi bilmenizi isteriz. Bizi terör kavramı ile aynı kefeye koymaya çalışan sizlere hatırlatmakta fayda görüyoruz” dedi.