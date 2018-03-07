Kadınlar Günü’ne özel bin adet fidan dağıtıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Sivrihisar Belediyesi tarafından kadınlara fidan dağıtımı yapıldı.

Ulu Camii Alemşah kümbetinde düzenlenen fidan dağıtımına Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de katıldı. Başkan Yüzügüllü alanda bulunan kadınlar ile yakından ilgilenirken, tek tek görüşüp hal hatırlarını sordu. İlçede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dağıtılan çam fidanlarının sayısının ise bin adet olduğu belirtildi. Ayrıca fidan dağıtımı esnasında Kadınlar Günü nedeniyle belediye tarafından 8 Mart günü düzenlenecek programa tüm kadınlar davet edildi.