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İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı

Eskişehir’de, internetten ruhsatsız silah satışı yaptığı öne sürülen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, internet aracılığıyla ruhsatsız silah satışı...

İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı

Eskişehir’de, internetten ruhsatsız silah satışı yaptığı öne sürülen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, internet aracılığıyla ruhsatsız silah satışı...

12 Nisan 2018 Perşembe 18:13
İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı

Eskişehir’de, internetten ruhsatsız silah satışı yaptığı öne sürülen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, internet aracılığıyla ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan bir dairede yaşadığı belirlenen Y.A.B.’yi gözaltına aldı. Ayrıca evde yapılan aramada, seri numaraları silinmiş 2 tabanca, 3 tüfek ile mevcut silahlara ait 85 fişek ve mermi ele geçirildi.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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