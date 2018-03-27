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İnönü’de park ve bahçeler güzelleşiyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda; çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri ekipleri havaların ısınması ile birlikte ilçe genelinde bulunan...

İnönü’de park ve bahçeler güzelleşiyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda; çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri ekipleri havaların ısınması ile birlikte ilçe genelinde bulunan...

27 Mart 2018 Salı 16:47
İnönü’de park ve bahçeler güzelleşiyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda; çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri ekipleri havaların ısınması ile birlikte ilçe genelinde bulunan park, bahçe, cadde ve sokaklardaki çim biçme ve ağaç budama çalışmalarına başladı. Ekipler bu çalışmaların yanı sıra Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykeli, Cumhurbaşkanlarının büstleri ve Türkiye haritasını da boyayarak yaz dönemine hazır hale getirdiler.
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