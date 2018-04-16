İnönü birinciliklere doymuyor

Eskişehir İnönü İmam Hatip Ortaokulu (İHO) 8’inci sınıf öğrencisi Ahmet Emin Koyuncu, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Arapça Etkinlik Yarışmalarında birinci olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir genelinde yapılan Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Ahmet Emin Koyuncu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen yarışmada birinci olan İnönü İHO Ahmet Emin Koyuncu Okul Müdür Vekili E. Sezin Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Yusuf Gül ile birlikte Başkan Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ahmet Emin Koyuncu’yu başarısından dolayı tebrik ederken emeği geçen öğretmen ve velilerini de kutladığını belirtti. Bozkurt, önceden olduğu gibi eğitime verdikleri desteğin devam edeceğini belirterek Eskişehir birincisi Ahmet Emin Koyuncu’ya deneme seti hediye etti.