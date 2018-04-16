İnönü Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası anlaşmaya vardı

İnönü Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 1.5 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işçilerin lehine sonuçlandı.

İnönü Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasından yapılan görüşmelerde ilk kez uygulanan bir değişikliğe gidilerek bütün sosyal haklar tek maaşta toplandı. Ayrıca bundan sonra yıllık vergiden dolayı meydana gelen kesinti, işçi maaşlarına yansımayacak. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt görüşmelerin ardından İnönü Belediyesi işçileri ve sendika temsilcileri birlik beraberlik yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Başkan Bozkurt, “Yapılan yeni toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Hizmet İş Sendikası Bölge Temsilcisi Ahmet Özen ise "Bugüne kadar gördüğüm en iyi toplu iş sözleşmesi" diyerek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini iletti.